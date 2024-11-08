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'Hiçbir İngiliz takımı bu kadar küçük düşmedi'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Tottenham#UEFA
Hiçbir İngiliz takımı bu kadar küçük düşmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’u İstanbul’a bozguna uğratması Ada basınında büyük ses getirdi. Spurs, Avrupa’da bu sezon ilk yenilgisini sarı kırmızılı takımdan alırken İngiliz medyasında maçla ilgili şu yorumlar yapıldı:

· THE TELEGRAPH: “Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı ve ne yazık ki Tottenham Hotspur için şaklabanlıkların çoğunu onlar yaptı.

Skor maçı pek yansıtmıyordu

THE GUARDIAN: “Osimhen, Lankshear’ın gol attığı ve kırmızı kart gördüğü maçta Galatasaray’ı Tottenham’a karşı zafere taşıdı. Sonsuz bir şans serisini değerlendirmiş olsalardı ev sahibi takımın lehine fark olurdu, Osimhen hat-trick ve fark için yeterli olan fırsatları tepti.”

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· BBC: “Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen maçı pek yansıtmıyordu. Tottenham’ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı.”

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Unutulması gereken bir maç

THE SUN: “Osimhen’in ilk yarıda Postecoglou’nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham’ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul’a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili ‘Onun bu ligde ne işi var?’ düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa’daki en zor sınavını geçemedi.”

The Athletic: “Yunus Akgün’ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen’in iki golü Galatasaray’ın 10 kişilik Tottenham’ı İstanbul’da devirmesine yetti.”

Mirror: “Tottenham, İstanbul’da unutması gereken bir maç yaşadı.”

Tottenham hezimete uğradı

DAILY EXPRESS: “Ange Postecoglou’nun ‘bozuk’ savunması, Dejan Kulusevski’nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray’a sonsuz fırsatlar verdi.”

Daily Mail: “Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham’ı İstanbul’da hezimete uğrattı.”

SKY SPORTS: “Victor Osimhen iki gol atarak 10 kişilik Tottenham’a ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattırdı ve cömert Galatasaray’a 3-2’lik bir zafer kazandırdı.”

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#Galatasaray#Tottenham#UEFA

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