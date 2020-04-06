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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Hiç maça çıkmayan BAE teknik direktörünün görevine son verildi

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Hiç maça çıkmayan BAE teknik direktörünün görevine son verildi
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Takımının başında hiç maça çıkamayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Milli Takımı Teknik Direktörü Ivan Jovanovic'in görevine son verildi.

BAE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ve ekibinin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Bugüne kadar takımın başında hiçbir karşılaşmada yer alamayan teknik adamın, mart ve haziran aylarında oynanması planlanan fakat ertelenen 2022 Dünya

Kupası Elemeleri ve 2023 AFC Asya Kupası Elemeleri maçlarında takımın başında olması için aralık ayında göreve getirildiği hatırlatıldı.

Hiç maça çıkmayan BAE teknik direktörünün görevine son verildi

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