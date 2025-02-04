Heyecan son dakikaya kadar sürdü… 90+4’te gelen golle 204.219 TL kazandı!

Haberin Devamı

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı da

90+4’te gelen gol her şeyi değiştirdi

Misli üyesi, Cagliari - Lazio, Gaziantep – Galatasaray, Girona – Las Palmas, Chelsea – West Ham Moreirense – Braga ve Rio Ave - Porto mücadelelerine çeşitli tahminlerde bulundu. Kupondaki en zor karşılaşmalardan biri olan Moreirense – Braga maçına “Handikaplı Maç Sonucu X” tahmininde bulunan Misli üyesi, 90+4’te gelen golle sevindi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Moreirense, 4. dakikada Guilherme Schettine’nin attığı golle durumu 1-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarı Braga’nın ataklarıyla başladı. İlk gol ise Joao Moutinho’nun kafa golüyle dakika 66’da geldi. Karşılıklı ataklara ve kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmada Braga’nın golü 90+4’te 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ricardo Horta’dan geldi. Horta ceza sahası yayından bulduğu golle Braga’ya galibiyeti getirirken Misli üyesinin de “Handikaplı Maç Sonucu X” tercihi tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece 2.82’lik oranı bildi.

Haberin Devamı

Toplamda 297.58’lik oran yakaladı

Misli üyesi diğer 5 maça oynadığı çeşitli tahminleri de tutturarak, toplamda 297.58’lik oran yakaladı ve 1000 TL yatırdığı kuponuyla 204.219 TL kazandı. Misli üyesi bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

