Heyecan son dakikaya kadar sürdü… 90+1’de gelen golle 218.410 TL kazandı!

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Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

San Lorenzo, 3 puanı 90+1’de aldı! Misli üyesi 218.410 TL kazandı!

Misli üyesi, Salı bülteninde yer alan Ekvador, Kolombiya ve Arjantin liglerinden birer maça çeşitli tahminlerde bulundu. Misli üyesi, Ekvador Ligi 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Manta FC – Delfin Sc mücadelesine “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tahmini yaptı. Manta FC maça iyi başlayamasa da 28 yaşındaki forveti Daniel Valencia’nın bulduğu golle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Dakika 33’te orta saha oyuncusu Danny Cabezas, durumu ev sahibi lehine 2-0 yaptı. Misli üyesinin deplasman ekibinden beklediği gol ise 45+4’te geldi. Ceza sahasının solunda harika bir vuruşla skoru 2-1 yapan Ricardo Phillips, Delfin Sc’nin devreye umutla gitmesini sağladı. Böylelikle Misli üyesi 4.43’lük oran yakaladı.

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Misli üyesinin bir diğer karşılaşması ise Arjantin Ligi’nin 8. Haftasında oynanan San Lorenzo – Racing Club arasında gerçekleşti. Maça şanslı bir şekilde başlayan San Lorenzo, dakika 2’de Malcom Braida’nın golüyle öne geçti. Deplasman ekibinin bu gole cevabı ise tam 28 dakika sonra geldi. Bu golle beraber ataklarını artıran San Lorenzo, 50. dakikada Adrian Balboa’nın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Her şey Racing Club’ın istediği gibi giderken dakika 86’da sahneye bir kez daha Malcom Braida çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti. Bu golden tam 5 dakika sonra ise San Lorenzo taraftarı bir kez daha çılgına döndü. Ev sahibi ekibin 20 yaşındaki forveti Jaime Peralta, sağ kanattan gelen ortayı harika bir kafa vuruşu ile gole çevirdi ve Misli üyesinin “Maç Sonucu 1 + 2.5 Üst” tahmini tutmuş oldu.

Toplamda 129.84’lük oran yakaladı

Misli üyesi Kolombiya Ligi’nde oynanan Magdalena – Deport Cali maçında da “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tahminini tutturarak, toplamda 129.84’lik oran yakaladı ve 2000 TL yatırdığı kuponuyla 218.410 TL kazandı. Misli üyesi bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…