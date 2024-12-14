Heyecan 2 maçla sürüyor! Süper Lig’de Şampiyon Oranlar ile kazan

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

Üç maçlık galibiyet serisi Antep deplasmanında sona eren Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor maçıyla yeniden bir seri yakalamayı hedefliyor.

Recep Uçar'ın gelmesiyle ligde oynadığı son üç maçtan bir beraberlik, iki galibiyet çıkartan Konyaspor da zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

19 puana sahip iki takımdan Konyaspor 8., Rizespor da 9. sırada yer alıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda seyir zevki yüksek maç 16:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Rize'de tek, Konya'da 2 eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Rizespor'da sakatlığı bulunan stoper Anıl Yaşar bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor'da ise kart cezalısı olan Oğulcan Ülgün'ün yanı sıra; sezon başı kampında sakatlanan stoper Josip Calusic de bu müsabakada görev alamayacak.

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Öne çıkan istatistikler

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde karşılıklı goller atıldı.

Rizespor’un son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Konyaspor’un son 5 maçının 4’ü “2.5 Alt” bitti.

Konyaspor’un ligde oynadığı son 5 maçının 3’ünde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.

Rizespor, ligde kazandığı son 5 maçın 4’ünde en az 2 gol buldu.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Akintola, Sowe.

Konyaspor: Slowik, Adil, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Prip, Kramer.

Süper Lig’de Şampiyon Oranlar ile kazan

Bu zorlu mücadelede ev sahibi Rizespor'un galibiyetine Misli'de 1.78 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.03 oranla gösterilirken konuk takım Konyaspor'un galibiyetine 3.47 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %32’si Rizespor’un galibiyetini tercih ediyor.

Alanyaspor - Gaziantep FK

Günün 2. maçında ise Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gain Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

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Ligde 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 18 puanı bulunuyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 21 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Sorescu, kaleci Dioudis, Saborit ve Bitok, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda Ertuğrul Ersoy, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 17. haftadaki Onvo Antalyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Dış saha karnesi kötü

Ligde iç sahada sadece bir yenilgisi bulunan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

Dış sahada oynadığı 7 müsabakada sadece ligin ilk haftasında Bodrum FK karşısında galibiyet elde eden Güneydoğu ekibi, tek beraberliğini ise Bellona Kayserispor karşısında aldı.

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Alanyaspor ile 11. randevu

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Alanyaspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce yapılan 10 maçın 6'sını Alanya temsilcisi, 3'ünü ise Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Gaziantep FK 3-0, ikinci müsabakayı da Alanyaspor aynı skorla kazanmıştı.

Öne çıkan istatistikler

Alanyaspor’un son 5 maçının 3’ünde karşılıklı goller atıldı.

Gaziantep FK, Alanyaspor ile oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde gol atamadı.

Gaziantep FK’nın ligde oynadığı son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Gaziantep FK’nın ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılarda en az 1 gol oldu.

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Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta , Efecan, Janvier, Loide Agusto ,Cordova.

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Mandouki, Halil, Maxim, Lungoyi, Okereke.

Şampiyon Oranlar Misli'de

Bu maçta da kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, Alanyaspor'un galibiyetine 1.68 oran veriyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.24 oranla gösterilirken Gaziantep FK kazanırın oranı 3.70 olarak dikkat çekiyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u Alanyaspor’un galibiyetini tercih ediyor.