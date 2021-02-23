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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 22:00 | Son Güncelleme:

Hes Kablo Kayserispor’da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

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Hes Kablo Kayserispor’da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı
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Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu’nun sözleşmesi, Rumen teknik adamın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu’nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.

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Hes Kablo Kayserispor’da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

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