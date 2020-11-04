Hes Kablo Kayserispor Yomraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hes Kablo Kayserispor ile Yomraspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Hes Kablo Kayserispor Yomraspor maçı hakkında ayrıntılar...

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor maçı bugün saat 18:00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

KUPAD BUGÜNÜN PROGRAMI

Kupada üçüncü tur mücadelesi yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)