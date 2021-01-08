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GeriFutbol Hes Kablo Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Hes Kablo Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

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Hes Kablo Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı haraket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hes Kablo Kayserispor, PFDKye sevk edildi

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