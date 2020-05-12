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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor

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Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından gruplar halinde antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren futbolcular, lig takviminin açıklanmasıyla kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarına başladı.

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 3 grup halinde yapılan antrenmanlarda futbolcular çalışmanın ilk kısmında ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Robert Prosinecki antrenmana maske ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takım antrenmanlara grup ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor antrenmanlarının bir süre basına kapalı olacağı bildirildi.

Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor

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