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GeriFutbol Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı

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Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına halı sahada çalıştı
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HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada gerçekleştirdi.

Süper Lig’in 27’inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı.

Futbolcular sahaya takım otobüsü ile geldi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular ayak tenisi oynadı.

Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes ile sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi antrenmanda yer almadı.


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