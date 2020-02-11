Hertha Berlin'de Jürgen Klinsmann dönemi sona erdi!

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin'de teknik direktör Jürgen Klinsmann, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

55 yaşındaki deneyimli teknik adam, görevinden ayrıldığını kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Jürgen Klinsmann, Hertha Berlin'le çıktığı 10 resmi maçta yalnızca 3 galibiyet alabilmişti.

Hertha Berlin, Bundesliga'da 21 hafta itibariyle toplatığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor.

ARA TRANSFERİN EN BONKÖR TAKIMI

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Ara transfer döneminde başkent ekibinin kasasından 4 futbolcu için 78 milyon avro çıkmıştı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.

Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco olmuştu.





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