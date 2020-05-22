Union Berlin ile oynadığı beş resmi maçın sadece birini kazanabilen Hertha Berlin, tek galibiyetini Eylül 2012'de deplasmanda aldı. Bundesliga sezonunun ilk yarısındaki maçta Union Berlin'e 1-0 mağlup olan Hertha, kulüp tarihinde üst üste iki Berlin derbisi kaybetmedi.

Bundesliga ve Bundesliga 2'de oynadığı 11 Berlin derbisinin sadece ikisini kaybeden Hertha, iki mağlubiyetini de son beş karşılaşmada aldı.

Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, Jos Lukukay'dan sonra mavi beyazlı takımla ilk maçında en farklı galibiyeti alan ikinci çalıştırıcı oldu .

Son Bundesliga maçında Hoffenheim filelerini havalandıran Hertha Berlin forveti Vedad Ibisevic, 4 Ekim 2019'dan bu yana ilk lig golünü kaydetti. Boşnak forvet, Bruno Labbadia yönetiminde görev aldığı son altı Bundesliga karşılaşmasında beş kez gol sevinci yaşandı.

Hertha Berlin, Ekim-Kasım 2017'den bu yana ilk kez üst üste dört Bundesliga maçında birden fazla gol atmak için sahaya çıkıyor. Bundesliga'da oynadığı son altı iç saha maçında üç gol atabilen Hertha Berlin, bu karşılaşmaların dördünde gol sevinci yaşayamadı. Son beş Bundesliga maçının birini kazanabilen Union Berlin, sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste iki maçlık yenilgi serisi yaşıyor. Union Berlin, bu sezon cuma akşamı oynadığı iki Bundesliga maçını da 2-1 kaybetti.

Hertha Berlin Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hertha Berlin Union Berlin maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak ve aynı zamanda mücadele Misli.com'dan da canlı olarak yayınlanacak.

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