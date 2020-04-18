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Haber Giriş: 18.04.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Hertha Berlin, Tolgay Arslan'ı istiyor!

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Hertha Berlin, Tolgay Arslan'ı istiyor!
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Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer dönemiyle birlikte büyük bir yatırım hamlesi başlatan Hertha Berlin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.

Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer dönemiyle birlikte büyük bir yatırım hamlesi başlatan Hertha Berlin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. (Fanatik)

 

Hertha Berlin, Tolgay Arslanı istiyor

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