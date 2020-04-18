Hertha Berlin, Tolgay Arslan'ı istiyor!

Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer dönemiyle birlikte büyük bir yatırım hamlesi başlatan Hertha Berlin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. (Fanatik)





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