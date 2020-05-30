Sezonun ilk yarısındaki maçta Augsburg'a 4-0 kaybeden Hertha Berlin, daha önceki dokuz karşılaşmada mağlubiyet almamıştı.



Augsburg'u ağırladığı son yedi maçı kaybetmeyen Hertha Berlin, en üst lig seviyesinde yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Hertha Berlin ve Augsburg arasında oynanan son dört Bundesliga maçında toplam 19 gol atıdı. İki ekibin daha önceki 11 randevusu sadece 14 gole sahne olmuştu.

Bundesliga'da beş maçtır mağlup olmayan Hertha Berlin, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2015-Şubat 2016 arasında yakalamıştı. Son beş Bundesliga maçında en az ikişer gol atan Hertha Berlin, daha uzun bir seriyi sadece 1976'da yakalayabilmişti.

Bundesliga'da çıktığı son dört maçta dört asist yapan Hertha Berlin oyuncusu Marvin Plattenardt, daha önceki 31 karşılaşmada üç gol pası verebilmişti.

Son iki Bundesliga maçından dört puan çıkaran Augsburg, aynı miktarda puanı daha önceki 10 karşılaşmada toplayabilmişti.

Son iki Bundesliga maçında gol yemeyen Augsburg, daha önceki 14 maçın sadece birinde kalesini gole kapayabilmişti.

Bundesliga'da görev aldığı son sekiz maçta gol katkısı sağlayamayan Augsburg oyuncusu Florian Niederlechner, daha uzun bir seriyi sadece 2015/16 sezonunda yaşamıştı.

Hertha Berlin Augsburg maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Hertha Berlin Augsburg maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşma Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.