Heroic’den bir oyuncu COVID-19’a yakalandı
Heroic oyuncularından birinin COVID-19 testi pozitif sonuçlandı.
IEM Cologne’nin başlamasına kısa sure kala Heroic takımıyla ilgili kötü bir haber geldi. ESL’in güvenlik protokolleri nedeniyle tüm oyuncuların 72 saat karantinada kaldıktan sonra COVID-19 testi olması gerekiyor. İsmi gizlilik protokolleri sebebiyle açıklanmayan Heroic oyuncularından birinin testi ise pozitif sonuçlandı.
ESL’in bildirdiğine göre organizasyon ekibinden veya diğer takımlardan kimsenin bu oyuncuyla temasının bulunmadığını bildirdi.
#IEM Cologne Update: pic.twitter.com/bqxGJp7GNu— Intel®ExtremeMasters (@IEM) July 7, 2021
Testi pozitif sonuçlanan oyuncu ise bulunduğu otelden turnuvaya katılabilecek.