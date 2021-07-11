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eSpor
Haber Giriş: 11.07.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Heroic’den bir oyuncu COVID-19’a yakalandı

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Heroic’den bir oyuncu COVID-19’a yakalandı

Heroic oyuncularından birinin COVID-19 testi pozitif sonuçlandı.

IEM Cologne’nin başlamasına kısa sure kala Heroic takımıyla ilgili kötü bir haber geldi. ESL’in güvenlik protokolleri nedeniyle tüm oyuncuların 72 saat karantinada kaldıktan sonra COVID-19 testi olması gerekiyor. İsmi gizlilik protokolleri sebebiyle açıklanmayan Heroic oyuncularından birinin testi ise pozitif sonuçlandı.

ESL’in bildirdiğine göre organizasyon ekibinden veya diğer takımlardan kimsenin bu oyuncuyla temasının bulunmadığını bildirdi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncu ise bulunduğu otelden turnuvaya katılabilecek.

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