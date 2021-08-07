Hernani'den Galatasaray'a kötü haber! Formayı giydi

Serie A takımlarından Genoa, Galatasaray'la anılan orta saha oyuncusu Hernani'yi Parma'dan kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hernani Azevedo Junior yeni bir Cenova oyuncusu" ifadelerine yer verilirken satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Hernani'nin, Serie A'dan düşen Parma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eylül 2020'de Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro bonservisle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 69 resmi maçta 8 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.