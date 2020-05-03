Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Crespo, "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" şeklinde konuştu.

Golcü yıldız sözlerini, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali, Liverpool ile oynadığımız. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam" ifadeleriyle tamamladı.

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu





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