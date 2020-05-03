MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriHernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!
GeriFutbol Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 19:02,Son Güncelleme:

Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!
Abone Olgoogle-news

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını söyledi.

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Crespo, "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" şeklinde konuştu.

Golcü yıldız sözlerini, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali, Liverpool ile oynadığımız. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam" ifadeleriyle tamamladı.

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu

 

Hernan Crespodan Galatasaray itirafı

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle