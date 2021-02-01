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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Herkesin konuştuğu transfer! Fenerbahçe'ye yazılan Edin Dzeko takasla...

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Sky Sports İtalya, transferin son saatlerinde önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı...

Sky Sports İtalya’nın haberine göre; transferin bitimine saatler kala Roma ile Inter arasında Edin Dzeko ile Alexis Sanchez takası gerçekleşebilir.

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferinin ardından Fenerbahçe ile de adı geçen Edin Dzeko'nun yıllık maliyetinin çok yüksek olması bu transferi imkansız kılarken Roma, Dzeko'yu elden çıkarmak için son bir hamle yapıyor.

İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçede Canlı yayında ilk açıklamalar...
İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Canlı yayında ilk açıklamalar...

Takas teklifinin Roma tarafından geldiği belirtilirken her iki oyuncu da teknik direktörlerinin gözünden düşmüş vaziyette. Bu transferlerin kiralık şeklinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Alexis Sanchez, 6 Ocak’taki Sampdoria yenilgisinden beri ilk 11'de forma giyemezken; Dzeko ligde görev aldığı 15 maçta 7 gol, 1 asiste imza attı.

Herkesin konuştuğu transfer Fenerbahçeye yazılan Edin Dzeko takasla...

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