Herkesin gözü kulağı bu maçta! Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Hem ligde hem de Avrupa'da firesiz ilerleyen Galatasaray, derbiyi de kazanıp önümüzdeki hafta arası oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme play-off maçına, Glasgow'a (Rangers'a) moralli gitmek istiyor.

- Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin derbide forma giymesi beklenmiyor. Sol bekte Martin Linnes'i izleyeceğiz. TD Fatih Terim, kalan 10 isimde büyük bir değişiklik yapmayacak.

- Daha önceki iki lig maçında olduğu gibi kalede Fatih Öztürk olacak, stoper ikilisi Christian Luyindama ve Marcao'dan oluşacak. Sağ bekte Omar Elabdellaoui, savunmanın önünde Taylan Antalyalı yer alacak.

- En ilerde Radamel Falcao, arkasında ise Arda Turan, Emre Kılınç, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli oynayacak.

FENERBAHÇE

- Sezona Erol Bulut'la ve 14 yeni transferle giren Fenerbahçe, Rize deplasmanında son anlarda kazanmış ancak iç sahada Hatayspor'a diş geçirememişti.

- Sarı lacivertlilere en son katılan Mbwana Samatta derbiye ilk 11'de başlayacak mı? Sol açıkta Ferdi Kadıoğlu mu olur, Mame Thiam mı tercih edilir?

- Stoperde Zanka ile Mauricio Lemos devam mı edecek yoksa Marcel Tisserand'ı izler miyiz?

- TD Erol Bulut, Jose Sosa'yı bir kez daha yedek mi bekletecek? Mert Hakan Yandaş derbide 90 dakikayı kaldıracak kadar hazır mı? Luiz Gustavo'nun yanında Tolga Ciğerci mi oynar, Ozan Tufan mı?

- Takımda birçok soru işareti var ve olası yenilgi bazı taşları yerinden ciddi şekilde oynatabilir...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 5 maçı kaybetmedi ve bu 5 maçın 4'ünde gol yemedi. (4 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 11 lig maçının sadece 1'ini Galatasaray kazanabildi. (7 beraberlik - 3 Fenerbahçe galibiyeti)

- Şu an Fenerbahçe kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu Süper Lig'de sarı-lacivert formayla Galatasaray'a gol atamadı!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%33'lük kesim sezona flaş bir giriş yapan sarı kırmızılı takımın derbiden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Derbilerde tarihe geçen fotoğraflar...