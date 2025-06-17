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Herkes tatilde, Mert Hakan mesaide!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Herkes tatilde, Mert Hakan mesaide
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

Fenerbahçeli futbolcu antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

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Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 18 maç kaçıran Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, tüm futbol camiası tatilde olmasına rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde antrenman yapmaya devam ediyor. Fizyoterapist yönetiminde özel bir programla çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki futbolcu, 8 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak.

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Bir önceki sezondan kalan cezasından dolayı Süper Lig’in ilk 3 maçında oynayamayan Mert Hakan, daha sonra da 2 kez sakatlık ve bir kez de enfeksiyon nedeniyle 15 karşılaşmada forma giyemedi. Sol ayak bileğine yapılan bir iğne sonrası oluşan enfeksiyon yüzünden 6 Mayıs’ta ameliyat edilen Mert Hakan, yeniden formasına kavuşabilmek için özveriyle çalışıyor. Deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezon 27 maçta oynama şansı bulurken, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

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