Herkes onu konuşuyordu! Aaron Boupendza derken Alex de Souza...

Hatayspor'un Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol birden atarak adından söz ettiren Aaron Boupendza, tam 14 dakika içinde hat-trick yapma başarısı gösterdi. Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkartan ve 8 gollü Vincent Aboubakar'a yaklaşan Boupendza, Süper Lig'deki ilk sezonunda tüm dikkatleri üzerine çekti.

24 yaşındaki Gabonlu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada ise ''Süper Lig'deki ilk sezonum. İlk sezonumda böyle tarihi bir şey yapmış olmak beni çok mutlu etti.'' sözlerini kullanmıştı.

EN HIZLI HAT-TRICK DERBİDE OLMUŞTU

Aaron Boupendza'nın 14 dakika içinde yaptığı hat-trick, Süper Lig'in en hızlı hat-tricki mi diye merak konusu olurken akıllara Alex de Souza'nın rekoru geldi. Alex, Fenerbahçe'nin İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 10 dakika içinde hat-trick yaparak bu alanda rekor kırmıştı. Bu rekor hala geçilebilmiş değil.

20 Şubat 2011 tarihinde oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 2-1 gerideyken sahneye çıkan Alex de Souza, 10 dakika içinde attığı 3 golle takımını derbide zafere taşımıştı.

ALEX DE SOUZA'NIN REKORU

Brezilyalı futbolcu; Beşiktaş maçında 65, 72 ve 75. dakikalarda attığı gollerle Süper Lig tarihinin en hızlı hat-trick yapan futbolcusu olma ünvanını hala elinde bulunduruyor.

6 GOLLÜ UNUTULMAZ DERBİ

Aaron Boupendza, Süper Lig tarihinin en hızlı hat-trick yapan ikinci futbolcusu olurken 6 gollü unutulmaz derbi böylece bir kez daha akıllara geldi. 4-2'lik maçta Fenerbahçe, Necip Uysal'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşmüş, Beşiktaş ise Ekrem Dağ ve İbrahim Toraman'ın golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı.

Beşiktaş'ta Ferrari'nin kırmızı kart görmesinin ardından işler değişmiş ve sahneye çıkan Alex de Souza, attığı 3 golle skoru 4-2'ye getirmişti.

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