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Herkes Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini beklerken çarpıcı sözler: Şahin gözlü prens | Skandal, eşi benzeri yok

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Beşiktaş
Herkes Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini beklerken çarpıcı sözler: Şahin gözlü prens | Skandal, eşi benzeri yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:02

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, çok kritik bir maça sahne olacak. Son zamanlarda oldukça kötü günler geçiren ve çalkantılı bir dönem yaşayan Beşiktaş ile zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, karşılaşmayı yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen'le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Oldukça çalkantılı bir dönem geçiren siyah - beyazlılar ile şampiyonluk yarışında farkı 3'e indiren Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceğini açıkladı.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar.

Yapılan atama sonrası yazarımız Murat Fevzi Tanırlı, Mehmet Türkmen ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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İşte Tanırlı'nın "Derbinin hakemi şahin gözlü prens" başlıklı yazısı:

14. MAÇINDA DERBİYLE TANIŞACAK

MHK, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 32 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen'i atadı. Avukat olan MHK’nin prensi Türkmen, Türk hakemlik tarihinde kimseye nasip olmayan şansları çok erken buldu. Bu sezon ilk 10 haftada 8 maçta düdük çalarak rekor kırdı. Geride kalan 14 haftayı 10 maçla geçen Türkmen 39 sarı, 4 kırmızı kart çıkardı, 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

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2023-24 sezonunun ocak ayında Süper Lig’e yükselen ve sezonu 3 maçla tamamlayan Türkmen, kariyerindeki sadece 14. Süper Lig karşılaşmasında derbiyle tanışacak.

Herkes Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini beklerken çarpıcı sözler: Şahin gözlü prens | Skandal, eşi benzeri yok

EŞİ BENZERİ OLMAYAN ATAMALAR

Hakem yönetme, klasman belirleme ve atamada skandal işlere imza atan MHK, dünyada örneği görülmeyecek şekilde Türkmen’i büyüklerin sadece iç saha maçlarında görevlendirdi. 10 maçından 6’sı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon’un evindeki karşılaşmalardı. Trabzon’un 2-2 berabere kaldığı Kayseri maçı dışında 4 büyükler Türkmen’le puan kaybı yaşamadı. Soğukkanlı tavrı ve oyuncularla diyaloglarında şahin gözlü bakışlarıyla dikkat çeken bir isim.

SKOR ŞANSI HEP YANINDA OLDU, FAZLA TARTIŞILMADI

Derbiye bu sezon genel formu iyi olan Kadir Sağlam’ın atanması daha doğru olurdu. Mehmet Türkmen, yönettiği 10 maçın 8’inde önemli hatalar yapmasına rağmen skor şansı yanındaydı ve çok tartışılmadı. Sahada yer alma, faul ve disiplin tespitleri konularında geliştirmesi gereken çok yön var. Mevcut MHK’nin Süper Lig’i ‘hakemlik öğrenme mecrası görme’ yanılgısıyla tazecik hakemleri derbiye atma fütursuzluğu, umarım fazla yıpranmasına neden olmaz.

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Beşiktaş

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