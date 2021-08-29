Heracles 0-1 NEC Nijmegen (Ali Akman gol attı)
Hollanda Ligi'nin 3 haftasında NEC Nijmegen, Heracles'i deplasmanda Ali Akman'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi'nde Heracles ile NEC Nijmegen kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi konuk ekip Ali Akman'ın golüyle kazandı. Genç yıldız, galibiyeti getiren golü 50. dakikada kaydetti.
Heracles'te 41. dakikada Sinan Bakış kırmızı kart görürken 77. dakikada Nijmegenli Bruijn penaltı atışından faydalanamadı.
Bu sonuçla birlikte Nijmegen puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ekip ise 1 puanda kaldı.
İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞMIŞTI
Ali Akman, geçen hafta oynadıkları PEC Zwolle maçında da ağları havalandırmış ve ilk resmi karşılaşmasında golle tanışmıştı.
Ali Akman'ın golü, 2015’te kendi kalesine gol atan Aaron Meijers’ten beri Nijmegen’in Eredivisie’de attığı en erken gol olmuştu.