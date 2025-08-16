×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Her şey 6 dakikada gerçekleşti: Barcelona'ya karşı 9 kişi kaldılar! Vedat Muriqi şoku...

Güncelleme Tarihi:

Her şey 6 dakikada gerçekleşti: Barcelonaya karşı 9 kişi kaldılar Vedat Muriqi şoku...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 21:51

İspanya La Liga'nın açılış haftasında Barcelona'yı konuk eden Mallorca'da Morlanes ve Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartla ilk yarı bitmeden takımlarını 9 kişi bıraktı.

Mallorca, İspanya La Liga'nın birinci haftasında sahasında son şampiyon Barcelona'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Mallorca ilk devreyi 9 kişi tamamladı.

Mücadelenin 7. dakikasında Raphinha perdeyi açtı. 23. dakikada ise Ferran Torres farkı 2'ye çıkarttı.

6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Morlanes ikinci sıra kartla oyundan atıldı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Mallorca'da 6 dakika sonra ise Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya sert müdahalede bulunan Vedat Muriqi direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

#La Liga#Vedat Muriqi#Barcelona

