Her şey 6 dakikada gerçekleşti: Barcelona'ya karşı 9 kişi kaldılar! Vedat Muriqi şoku...

Mallorca, İspanya La Liga'nın birinci haftasında sahasında son şampiyon Barcelona'yı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Mallorca ilk devreyi 9 kişi tamamladı.
Mücadelenin 7. dakikasında Raphinha perdeyi açtı. 23. dakikada ise Ferran Torres farkı 2'ye çıkarttı.
6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART
Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Morlanes ikinci sıra kartla oyundan atıldı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.
Mallorca'da 6 dakika sonra ise Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya sert müdahalede bulunan Vedat Muriqi direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
