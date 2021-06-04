Her ligi farklı MHK yönetsin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un salı gün düzenlediği basın toplatınsındaki konuşmalarını dinlerken, 17 Nisan’da bu satırlarda sizlerle paylaştığım yazımı hatırladım. MHK Çalıştayı’ndan bahseden Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye “Sayın Başkan, tarihe geçmeye hazır mısınız?” şeklinde seslenmiştim.

ŞİRKET GİBİ YÖNETİLMELİ

MHK’ların şeffaf olmaması, denetlenmemesi, atama sorumluluğu hissetmemesi, hakemlere adil ve eşit yaklaşmaması konularından bahsetmiştim. İki MHK üyesinin tüm atamaları yaptığı sistemin garabetine dikkat çekip, liglerin İtalya’daki gibi yönetim olarak ayrıştırılmasını önermiştim. Her ligin kendi kategorisinde yöneticileri, eğitim ve değerlendirme ekipleri, fiziksel test sorumluları, VAR koordinatörleri olmalı, her lig ayrı bir şirket yönetimiymiş gibi düşünülerek şekilllendirilmeli demiştim

SERT YAPTIRIMLAR GEREKLİ

Büyük oranda kesişen bilgiler paylaştık. Ayrıca kulüplere sert yaptırımlar getirilmesini, hakemlere gelişigüzel saldıranlara, mesnetsiz açıklama ve haksız ithamda bulunanlara puan silmeye kadar giden cezaları sayın Ahmet Nur Çebi’den rica etmiştim.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI VE YORUMLAR

ALi KOÇ (AK): Hakem atamalarında, puanlandırmada büyük sıkıntı var. Bütün takımlar hakem performansından şikayetçi. Bu sadece F.Bahçe’ye has bir şey değil. Şu olgudan uzak durulması lazım: “Herkes şikayet ediyorsa, bu işi doğru yapıyoruz”. Yok öyle bir şey.

AVRUPA'DA DAHA BETER HATA VAR, BİZDE ENTRİKA

Murat Fevzi Tanırlı (MFT): MHK’nın görevi, hakem performansını yukarı çıkarmak olmalı. “Herkes şikayet ediyorsa, doğru yapıyoruz” sonucu elbette yanlış ama dikkat çekilmek istenen nokta tarafsızlık. Avrupa’da beter hatalar var lakin bizde hep entrika tartışılıyor, güven sorunu had safhada. Avrupa’da ise pozisyon tartışılıyor ve isimlere güven sorunu yok.

NEDEN AYNI 13-14 HAKEM ETRAFINDA DÖNÜYORUZ?

AK: Kaç tane üst klasman hakemi var, son 4-5 senede kaç maç almışlar? Niye biz aynı 13-14 isim etrafında dönüyoruz. 5 senede 4 maç almış adam, neden hâlâ üst klasmanda duruyor?

4-5 YILDA 10 MAÇ BİLE YÖNETMEYENLER GİTMELİ

MFT: Elbette Süper Lig’de son 4-5 sene toplamında 10 maç bile yönetmeyenler kadroda kalmamalı. Diğer yandan kulüp gibi düşünülmeli. F.Bahçe’de de kadrodaki 30 oyuncudan forma şansı bulamayanlar var. Kadroyu geniş tutup, doğru zamanda uygun hakem görevlendirmek Merkez Hakem Kurulu’nun görevi.

'GENÇ HAKEM' İŞİ SEKTEYE UĞRADI

AK: Hakem havuzunu genişletmemiz lazım. ‘Genç hakem’ işi bir nebze sekteye uğradı çünkü hazır olmayan gençleri büyük maçlara verdiler. Onlar kötü maç yönetince eskisi gibi verilmez oldu, yine aynı isimler etrafında dönüyoruz.

MFT: Doğru. Genç ile tecrübeli harmanını iyi yapmalı. Trabzon-Beşiktaş ve Başakşehir-G.Saray maçlarından gençlerin başarılı çıkması, MHK’nın gözünü kararttı ve kariyerinin daha 9. maçına çıkan Tugay Kaan’ı derbiye vererek gençlerin çabuk yıpranmasına yol açtı. Yavaş adımlarla ilerlenmeliydi

HAKEMLER, ATAMADA MESAJI ALIYOR

AK: Hakemler, yapılan atamalardan mesajı alıyor. MHK atamalarla duruşunu belli ediyor.

GÜVEN SARSILIYOR

MFT: Hata yapan isimlere üst üste görev verildiğinde diğer hakemlerde adalet ve MHK’ya güven sarsılıyor. Beklenti ve konsantrasyon düşüyor. “Yeni MHK gelirse acaba şansım olur mu?” diye düşünmeye başlıyor. Hakemlerin gelişmemesinin temel nedeni bu. Sürekli hata yapıp görev alanlar, büyüklerin canı yanmadıkça devam ediyor. Eyyam seviyesi biraz artıyor.

HAKEM ALİ KOÇ KOMEDİSİ

AK: MHK, bir hakemin ismi Ali Koç diye İl Hakem Kurulu’nu görevden aldı. Komik geliyor değil mi? Haber gelince “Böyle bir şey olmamıştır” dedim. Bu hakem geçen sene 4 tane F.Bahçe maçı yönetmiş, biri F.Bahçe-G.Saray

SEZONUN SKANDALI

MFT: Sezonun büyük skandalı. Daha büyük skandal ise İl Hakem Kurulu görevden alınırken, maçın hakeminin değişmemesi. Yani İl Hakem Kurulu’nu görevden alma basiretini(!) gösteren MHK, maçın hakemini değiştirecek basireti kendisinde bulamadı. Ayrıca yeni bir durum söz konusu. Üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay, bu MHK döneminde Süper Lig maçı yönetmek istiyorsa, acilen Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmalı ve soyadını değiştirmeli. Yoksa Altay karşılaşmalarında sittin sene görev alamaz.

İTİRAZ VARSA ATANMASIN

AK: Alanyaspor maçında ‘Kural hatası var’ diye başvurduk. İnceleme sonuçlanmadan o maçın hakemini 3 gün sonra maça atayarak ne mesaj veriyorsun? Etik olarak yapmaman lazım

HAKEM DANIŞMANI LAZIM

MFT: Katılmıyorum. Nasıl ki futbolcular disiplin kuruluna tedbirli veya tedbirsiz sevk ediliyor, hakem için de kural hatası benzer düşünülmeli. Kurallardan bihaber yöneticiler, polemik için ortaya çıkıp kural hatası başvurusu yapıyor. Kural hatasının kıyısından geçmeyecek pozisyon için hakeme görev vermemek söz konusu olamaz. Kulüplerin hakem danışmanı olmalı

VAR HAKEMLERİ FARKLI OLSUN

AK: Olimpiyatlarda ve EURO 2020’de hakemler ile VAR ayrı açıklanıyor. Artık bu değişimi yapmamız lazım. VAR hakemi ile hakemler farklı gruplardan olsun. İnanın çok fayda sağlayacak

KADROLU VAR ARTACAK

MFT: Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda bu uygulama var. Bizde de Mete Kalkavan FIFA’nın VAR kadrosuna dahil oldu. Süper Lig’de Özgüç Türkalp ilk kadrolu VAR hakemi. Gördüğünü algılama yeteneği, analitik zekası iyi hakemler seçilmeli. Bu sene kadrolu VAR artacak.

ZORLUK DERECESİ OLMALI

AK: Hakemler nasıl atanmalı? F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla Hatay-Denizli’nin zorluk derecesi farklı. Maçları zorluk derecesine göre kategorilere göre ayır. Zor maç için 3 ya da 4 hakemi torbaya at ve çek kurayı. Zorluk derecesi düşük müsabakaların da kendi torbalarını yap. 8 maç için 14 hakem arasından çek kurayı. Hatta TV önünde yap. Hepimiz kazanırız, inanın sorunlar minimize edilir

UEFA VE FIFA KURAYA KARŞI

MFT: UEFA ve FIFA kura yoluyla görevlendirmeye net olarak karşı. Yapılsa dahi bu denli güvensiz bir ortamda sıcak top-soğuk top kavgası peydahlanır. Bunun yerine Bundesliga gibi modern prensiplere sahip ülkelerin hakem atamaları model alınabilir

SAYI ÇOĞALTILMALI

AK: Hakem sayısı arttırılmalı. Bir de 47 yaşında emeklilik gündeme geldi. Galiba uzatacaklar

SORUN NİTELİKTE

MFT: Sorun nicelikte değil, nitelikte... Fırat Aydınus’un yaşının uzatılmak istenmesindeki ana sebep, kaliteli hakem yetiştiremiyor olmak... Yetişenleri de yanlış stratejiyle çabuk yıpratmak. FIFA hakemi olmadığı halde zor maçlara Fırat Aydınus atandı. Tecrübesine, yeteneğine güvenildiği için. Sezon sonu her hafta görev alanlar Cüneyt, Fırat, Halis, Ali Palabıyık, Mete gibi tecrübeliler oldu

40 YAŞINDA FIFA YAPIYORUZ

AK: FIFA kokartlı biri 8-10 yıl hakemlik yapmalı ki Devler Ligi’nde maç alsın. Biz 40 yaşında kokartı veriyoruz. UEFA’da gülüyorlar.

MFT: Gençlik sloganıyla yola çıkan MHK, 40 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu’ya FIFA kokartı taktı. Avrupa Ligi ön elemelerini dahi zor görecek bir isim FIFA yapıldı.

VAR KONUŞMALARI İNCELENSİN

AK: MHK, VAR konuşmalarını istisnasız incelemek zorunda. Avrupa’da böyle. Burada sadece kritik pozisyonlardakini dinliyor

MFT: Periyodik gündeme getirilen bir konu. Eğitim amaçlı çalışmalar dışında hiçbir lig yetkilisi 90 dakika VAR’ı dinlemiyor

İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ? ANALİZ YOK

AK: Türkiye’nin kaderini etkileyen kurumun bir performans analizi yok. MHK bu sezon iyi mi, kötü mü? Değerlendirecek kriter yok. TFF Başkanı’na göre başarılı!

MFT: Doğru. Sezon sonu kritik haftalarda hakemler başarılıydı. Ancak sezonun geneli için tartışılacak idari ve saha içi hata çok oldu.

ŞİMŞEK VAR SINAVINI GEÇEMEDİ

AK: UEFA’da VAR sınavını geçemeyen Barış Şimşek. nasıl VAR’dan sorumlu oluyor?

MFT: Şimşek’in aktif hakemken VAR sınavından kalması ile şu anda VAR yöneticisi olması farklı konular. Ancak katıldığım konu şu: Hakem İşleri Müdürlüğü ile VAR Koordinatörlüğü tek bir isim altında yürümüyor.

MHK'NIN DEMİRBAŞI METİN TOKAT

AK: Süper Lig, TFF 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig olmak üzere 56 maçın hakemini 2 adam atıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. Akraba kontenjanlı biri. Onun geçmişiyle ilgili sicilini söylememe gerek yok. Atamaları yapan bu iki kişi, en iyi niyetli insanlar olsa dahi hata yapmamaları mümkün değil.

MFT: Metin Tokat konusunda temel problem akrabalık değil. Konuyu amca-yeğene indirgemek basitleştirir. Asıl problem Metin Tokat ismine yıllardır olan güvensizlik. Bu MHK’yı “yeni” diye adlandırmak yanlış. 9 üyeden 5’i Yusuf Namoğlu MHK’sından! O dönemde de Metin Tokat çok eleştirilmişti. Kelllesini isteyenlere karşı Namoğlu yerine Serdar Tatlı’yı getirmişti. Zekeriya Alp’ten de Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen’in kellesi istenmişti. Çalışma arkadaşlarını feda etmeyip, istifasını vermişti. Bakalım Serdar Tatlı hangisini seçecek.

GÖZLEMCİLER DE ESKİ HAKEM

AK: Her lig için ayrı kurullar olmalı. MHK üyelerinden sadece 2’si aktif. Diyoruz ki öncelikle hakemler nasıl puanlanıyor ve nasıl sonraki hafta maç alma hakkı kazanıyor? Bunu şeffaf yapın. Bir gözlemci yetmez. İkisi sahada, biri TV başında izlesin. Üçü form doldursun, ne puan çıkıyorsa açıklayın. Fayda sağlamaz mı? Gözlemciler de eski hakem. Sen benim sırtımı sıvazla, ben senin sırtını sıvazlayayım

MFT: Bu sezonki açıklamalarıyla TFF’ye, MHK’ya, hakemlere, VAR’a, VAR operatörüne kimseye güvenmedi sayın Ali Koç. Şimdi ütopik 3 gözlemciye güvenme arzusunda. Türkiye’de hakemliğe kanserleşmiş bakışı değiştirmek için sıradışı hamleler şart. Süper Lig ve TFF 1.Lig için farklı; 2. ve 3.Lig için farklı hakem kurulu oluşturulmalı, Kulüpler Birliği ve TFF’den temsilci yer almalı.