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"Her kulvarda her kupaya talibiz..."

#Fenerbahçe#Emir Yolaç#Ziraat Türkiye Kupası
Her kulvarda her kupaya talibiz...

Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç, “Fenerbahçe Kulübü olarak yarıştığımız her kulvarda her kupaya talibiz” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

5. turda AFJET Afyonspor ile eşleşen Fenerbahçe’de idari menajer Emir Yolaç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emir Yolaç, her kulvarda her kupaya talip olduklarını dile getirerek, “Fenerbahçe Kulübü olarak yarıştığımız her kulvarda her kupaya talibiz. Rakibimiz Afyonspor oldu onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Fenerbahçe Kulübü Afyonspor ile oynayacağı müsabakada Afyonsporlu yöneticileri ve takımı ağırlamaktan son derece mutluluk duyacaktır. Rakibimize centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Emir Yolaç#Ziraat Türkiye Kupası

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