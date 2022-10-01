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Heny Onyekuru: 'Galatasaray'a karşı oynarken bir şeyler hissettim ama...'

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Galatasaray#Onyekuru
Heny Onyekuru: Galatasaraya karşı oynarken bir şeyler hissettim ama...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 23:03

Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Galatasaray 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Henry Onyekuru'nun sözleri;

Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum.

BİR ŞEYLER HİSSETTİM AMA

Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim ama şu anda burada benim için yeni bir macera var ve sahaya çıktığımda %100'ümü vermeye çalışıyorum

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#Adana Demirspor#Galatasaray#Onyekuru

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