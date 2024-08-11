‘Henüz hazır değilim’ diyen Maximin herkesi kendine hayran bıraktı!

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Fenerbahçe’de ilk Süper Lig maçına çıkan ve ortaya koyduğu performansla alkışları toplayan Allan Saint-Maximin, henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi. Fransız futbolcu, “Sezon öncesi antrenmanlarını pek yapamadık. Fiziksel çalışmalar için pek zamanım olmadı. Buraya geldikten sonra herkes benim en iyi seviyeme gelmem için uğraşıyor. Bu ikinci resmi maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim” açıklamasını yaptı.

Taraftarlara da övgüler yağdıran Maximin şöyle konuştu: “Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Bugün benim için taraftarın önünde ilk maçımdı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de bir asistle takıma katkı sağladım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum.”

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MAXİMİN İLK MAÇTA NE YAPTI

Süre 76

Topla Buluşma 42

Pas İsabeti %81.8

Orta 1/6

Şut 2/3

Şut Pası 2

Asist 1

Top Kapma 1

İkili Mücadele 5/12

GOLÜ GETİRDİ

Taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 34. dakikada buldu. Yeni transfer Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla sürdüğü topu ceza alanında pozisyon alan Dzeko'ya şık bir pasla gönderdi. Bosna Hersekli golcü, sağ ayağıyla gelişine uzak köşeyi gördü ve topu ağlara gönderdi.

Saint-Maximin, etkili oyununu ilk lig maçında asistle süslemiş oldu.

Saint-Maximin ve Edin Dzeko, 76. dakikada oyundan çıktı. Dzeko'nun yerine yeni transfer En-Nesyri oyuna dahil oldu.