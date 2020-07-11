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Haber Giriş: 11.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Hentbolda yeni sezonun başlama tarihleri açıklandı

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Hentbolda yeni sezonun başlama tarihleri açıklandı
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül
- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül
- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim
- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.

Hentbolda yeni sezonun başlama tarihleri açıklandı

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