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Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Hentbolda milli takım kampları iptal edildi

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Hentbolda milli takım kampları iptal edildi
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Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Kadın Takım ve Yıldız Erkek Milli Takım kamplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Aksaray'da yapılması planlanan A Milli Kadın Takım kampı ile 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan Yıldız (18 yaş) Erkek Milli Takım kampı Kovid-19 salgını kapsamında iptal edilmiştir." denildi.

Hentbolda milli takım kampları iptal edildi

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