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Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

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Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ofisinde on-line gerçekleşen fikstür çekiminde kadınlar ve erkeklerde Süper Lig ile 1. Lig'de maç programı belli oldu.

Süper Lig'de ilk hafta maçları 26-27 Eylül'de oynanacak. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da grup kuraları çekildi.

KADINLAR SÜPER LİG
Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor
Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma
Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor
Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor-Yenimahalle Belediyespor

ERKEKLER SÜPER LİG
Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor
MYK Hentbol-Spor Toto
Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Göztepe
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Köyceğiz Belediyespor
Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor-Güneysuspor

Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

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