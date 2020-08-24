Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de ilk hafta maçları 26-27 Eylül'de oynanacak. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da grup kuraları çekildi.

KADINLAR SÜPER LİG

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor

Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor

Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma

Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor

Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor-Yenimahalle Belediyespor

ERKEKLER SÜPER LİG

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:



Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor

MYK Hentbol-Spor Toto

Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Göztepe

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Köyceğiz Belediyespor

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor-Güneysuspor

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