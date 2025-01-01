Hentbolda ilginç iddia: Hakem 1 golümüzü yazmadı, 29-28 mağlup olduk

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi takımlarından Adasokağı, 21 Aralık’ta Üsküdar Belediyesi’ne deplasmanda 29-28 mağlup oldukları karşılaşmada masa hakeminin 1 gollerini eksik yazdığını iddia etti. Adana kulübünün başkanı Alper Tunga Kalsın, skor 9-9 iken oyuncuları Beyzanur Türkyılmaz’ın attığı golün skorborda yazılmadığını belirterek şunları söyledi:

“Maç sırasında bu durum teknik ekibimiz tarafından hakemlere ve gözlemciye birkaç kez beyan edilmesine rağmen bir sonuç alınamadı. Müsabaka, sebebini bilmediğimiz bir şekilde THF YouTube TV üzerinden canlı yayınlanmadığı için o an itibariyle herhangi bir delil ortaya koyamadık. Maçın görüntüleri, oynandığı günden 6 gün sonra THF YouTube TV kanalına yüklendiğinde haklı olduğumuz ortaya çıktı fakat yasal itiraz süresi olan 48 saat dolduğundan resmi bir işlem yapılamadı. Konuyu federasyona bildirdik, yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler, biz de konuyu Tahkim Kurulu’na taşıma kararı aldık.”

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SÜPER LiG’DEKi ORTAOKUL KULÜBÜ

Hentbol Süper Lig’de geride kalan 9 haftada topladığı 14 puanla 3. sırada yer alan Adasokağı, 2016 yılında Adana Valiliği’nin bir sosyal sorumluluk projesi olarak Adasokağı Ortaokulu bünyesinde kuruldu. Risk altındaki kız çocuklarını koruma amacıyla kurulan kulüp, doğru yapılanma sayesinde en alt ligden Süper Lig’e dek yükselmeyi başardı. Bugüne dek çeşitliği yaş gruplarında 14 Türkiye şampiyonluğu kazanan Adasokağı’nın altyapısından yetişen onlarca sporcu milli takımlara seçildi.