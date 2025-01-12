Hentbolda darp skandalı! Federasyondan açıklama geldi

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Türkiye Hentbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Bingöl'de oynanan Türkiye Hentbol 2. Ligi karşılaşmasında, Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü arasındaki beraberlikle biten maçın ardından yaşanan şiddet olaylarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve antrenörlerimize yönelik yapılan bu saldırı, sporun barış ve kardeşlik değerlerine tamamen aykırıdır ve asla kabul edilemez. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi için soruşturma başlatıldığını kamuoyuna bildiririz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hentbol camiası olarak spor sahalarında şiddete karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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