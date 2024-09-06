×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Henry Onyekuru için yeniden Süper Lig iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#Henry Onyekuru#GALATASARAY
Henry Onyekuru için yeniden Süper Lig iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:02

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını terleten Henry Onyekuru, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da sürdürüyordu. Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Şimdilerde kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fayha'da sürdüren Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri döneceği öne sürüldü.

Gözden KaçmasınDünya futbolunda tarihi gece San Marino 20 yıl sonra başardı, Cristiano Ronaldonun gözyaşları...Dünya futbolunda tarihi gece! San Marino 20 yıl sonra başardı, Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları...Haberi Görüntüle

27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.

Fanatik'in haberinde Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinin yıldız futbolcuyla ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibiyle 34 maça çıkan Onyekuru, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#Henry Onyekuru#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!