Henry Onyekuru için yeniden Süper Lig iddiası!

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Şimdilerde kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fayha'da sürdüren Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri döneceği öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.

Fanatik'in haberinde Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinin yıldız futbolcuyla ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibiyle 34 maça çıkan Onyekuru, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.