Henry Onyekuru, Galatasaray taraftarıyla buluştu! 'Çok mutluyum'

Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuna sonradan giren ve takımının son golünde asisti yapan Henry Onyekuru maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.

Onyekuru, "Çok mutluyum, Geri döndüğüm için çok mutluyum, Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. İlk maçında ilk asistimi yaptığım için büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra devamını sağlayacağız" dedi.

Henry Onyekuru, maç sonunda tribünlere giderek üçlü de çektirdi.





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