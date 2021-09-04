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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Henry Onyekuru, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! 'Canım hocam...'

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Henry Onyekuru, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! 'Canım hocam...'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray'da 3 farklı dönemde forma giyen, bu sezon ise transferde terciyh edilmeyen Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Fatih Terim ile fotoğraflarını paylaşan Onyekuru; "Canım hocam bana kattığınız her şey için tekrardan çok teşekkürler, sizi çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray da Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.

Henry Onyekuru, Fatih Terimin doğum gününü kutladı Canım hocam...

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