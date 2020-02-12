Henry Onyekuru: Galatasaray'da kalmak istiyorum
Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılı kulüpte kendisini evinde gibi hissettiğini vurgulayan yetenekli oyuncu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.
Henry Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde:
Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum. Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle