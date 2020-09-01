MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHenrikh Mkhitaryan resmen Roma'da!
GeriFutbol Henrikh Mkhitaryan resmen Roma'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Henrikh Mkhitaryan resmen Roma'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Henrikh Mkhitaryan resmen Roma'da!
Abone Olgoogle-news

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giyen ve kulübü Arsenal ile sözleşmesini fesheden Henrikh Mkhitaryan'la anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Ermeni oyuncunun yeni sezonda da Roma forması giyeceği belirtildi.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından transferine ilişkin açıklamada bulunan Mkhitaryan, "Serie A'da ikinci sezonumun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Roma kentini, kulübü ve taraftarını çok seviyorum. Atacağım gollerle sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Roma'da oynayan Henrikh Mkhitaryan, 22 lig maçında 9 gol kaydetmişti.

Henrikh Mkhitaryan resmen Romada

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle