Henrikh Mkhitaryan resmen Roma'da!

Kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Ermeni oyuncunun yeni sezonda da Roma forması giyeceği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından transferine ilişkin açıklamada bulunan Mkhitaryan, "Serie A'da ikinci sezonumun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Roma kentini, kulübü ve taraftarını çok seviyorum. Atacağım gollerle sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.Geçen sezon kiralık olarak Roma'da oynayan Henrikh Mkhitaryan, 22 lig maçında 9 gol kaydetmişti.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!