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Hem İsviçre'de hem de Kuzey İrlanda'da kritik eksikler! Maçın öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#İsviçre Kuzey İrlanda
Hem İsviçrede hem de Kuzey İrlandada kritik eksikler Maçın öne çıkan iddaa tercihi...

Vladimir Petkovic sonrası yola Murat Yakın'la devam eden İsviçre, Stade De Geneve'de Kuzey İrlanda'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

İSVİÇRE

Uzun yıllar Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı İsviçre, EURO 2020 sonrası TD koltuğunu Murat Yakın'a emanet etmişti.

Murat Yakın kontrolündeki İsviçre de hazırlık maçında Yunanistan'ı devirdikten sonra hem iç sahada İtalya ile, hem de Belfast'ta Kuzey İrlanda ile golsüz beraberlikler aldı.

Takımda göze çarpan en önemli eksik Granit Xhaka... Arsenal forması giyen Xhaka, Londra Derbisi'nde Tottenham'a karşı oynarken sakatlanmıştı ve yeni yıla kadar da sahalara dönemeyecek...

Dortmund forması giyen Gregor Kobel de aday kadroya çağrı almıştı ancak dizindeki problem nedeniyle izin istedi. Yann Sommer'in yedeğinde David von Ballmoos ile Jonas Omlin olacak.

0-0 biten İtalya ve Kuzey İrlanda maçlarında hücumda etkisiz görüntünün sebebi alternatifsizlikti. Maçlara Haris Seferovic başlamış, kenardan Andi Zeqiri oyuna dahil olmuştu.

Bu kez Murat Yakın'ın elinde Seferovic dışında Albian Ajeti, Cedric Itten, Mario Gavranovic ve Breel Embolo gibi seçenekler de olacak...

KUZEY İRLANDA

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki ilk 4 maçından sadece 5 puan çıkartabilen Kuzey İrlanda, ikinci sıradaki İsviçre'nin 3 puan gerisinde "grup ikincisi" olabilmek için mücadele veriyor.

36'lık kaptan Steven Davis'le orta alanda ciddi bir yük taşıyan 1999'lu Ali McCann, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

İskoçya Premiership'te St. Johnstone formasıyla gösterdiği performans sonrası göze giren, devamında İngiltere Championship ekiplerinden Preston'ın yolunu tutan McCann'ın yokluğunda Davis'in orta alandaki partneri büyük ihtimalle George Saville olacak.

Geçtiğimiz ay Belfast'ta, hücum ikilisi olarak Conor Washington'ın yanında Shayne Lavery görev yapmıştı. Bu kez Lavery yerine Jordan Jones ya da Josh Magennis izleyebiliriz.

Hem İsviçrede hem de Kuzey İrlandada kritik eksikler Maçın öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsviçre son 15 maçının sadece 1'ini (90 dakika içinde) kaybetti. (8 galibiyet - 6 beraberlik)

- Kuzey İrlanda son 6 maçının sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İsviçre kazanır" oldu!

%57'lik kesim Granit Xhaka'nın yokluğuna rağmen ev sahibi avantajıyla İsviçre'yi bir adım önde görüyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Cedric Itten geçen sezon Rangers'ta forma giyiyordu... Motherwell'e kafa golü!

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#Misli.Com#İddaa#İsviçre Kuzey İrlanda