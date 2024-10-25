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Hem Fenerbahçe hem Mourinho özüne döndü!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Hem Fenerbahçe hem Mourinho özüne döndü
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:00

Samsun beraberliği sonrası sert bir şekilde eleştirilen Jose Mourinho eski takımına karşı oynattığı futbolun yanı sıra arzusu ve tutkusuyla övgü aldı.

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Samsun beraberliğiyle sert şekilde eleştirilen, oynattığı futbolun F.Bahçe’nin dokusuyla uyuşmadığı yorumları yapılan Mourinho, ManU karşısındaki futbolla bu kez övgü aldı.

1- “Topu ver, skoru al” oyun tarzı yerine Mourinho ilk kez F.Bahçe’nin DNA’sına uygun şekilde maça müthiş bir ön baskıyla başladı. Osayi, Tadic ve En-Nesyri’in vuruşlarında Onana devleşmese ilk yarı skorun 3-1 olması işten bile değildi.

2- Milli maç yorgunu Dzeko kenara alınıp yılın en pahalı transferi En-Nesyri ilk 11’de sahaya sürülünce, Faslı golcü beklenen patlamayı yaptı.

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3- Amrabat’la özel olarak ilgilenen Mourinho istediği geri dönüşü aldı ve Faslı yıldız eski takımına karşı çok etkili bir performans sergiledi.

4- Sol bekte oynayan Mert Müldür, Osayi kramp problemi yaşasa da yerinde kaldı. Djiku sağ beke çekilerek tek dokunuşla sistem sürdü.

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5- Eleştirilere kızdığını belli eden Mourinho’yu bu durumun aynı zamanda motive ettiği görüldü. Sistem değişikliği, kendine has davranışları ve iğneleyici ifadeleri "İşte Mourinho" dedirtti.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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