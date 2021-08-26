Helsinki - Fenerbahçe maçı sonrası Toni Koskela'dan esprili Mesut Özil açıklaması

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe'ye 5-2 kaybederek turnuvaya veda eden Helsinki'de Teknik Direktör Toni Koskela, Mesut Özil'le ilgili gelen soruya gülerek yanıt verdi.

Maçın ardından bir muhabirin "Mesut Özil gibi bir oyuncunuz olmasını ister miydiniz?" sorusuna gülerek yanıt veren Koskela, "Evet ama bunun için banka soymalıyız." diye konuştu.

Koskela, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.