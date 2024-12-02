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Helmuth Duckadam hayatını kaybetti! Devler Ligi finalinde 4 penaltı kurtarmıştı...

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#Şampiyonlar Ligi#Helmuth Duckadam#Steaua Bükreş
Helmuth Duckadam hayatını kaybetti Devler Ligi finalinde 4 penaltı kurtarmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 18:43

Steaua Bükreş efsanesi Rumen kaleci Helmuth Duckadam, 65 yaşında hayatını kaybetti. Duckadam, 1986 Şampiyonlar Ligi(Şampiyon Kulüpler Kupsı) finalinde Barcelona'nın kullandığı 4 penaltıyı da kurtarmış ve tarihe geçmişti.

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Romanya futbolunun efsane isimlerinden Helmuth Duckadam, 65 yaşında hayatını kaydetti.

Steaua Bükreş'in unutulmaz file bekçisi olan Duckadam, 1986 Şampiyonlar Ligi (o dönemki ismiyle Şampiyon Kulüpler Kupası) finalinde Barcelona'ya karşı penaltılara giden maçta rakip oyuncuların kullandığı 4 penaltıyıda kurtarmış ve tarihe geçmişti.

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#Şampiyonlar Ligi#Helmuth Duckadam#Steaua Bükreş

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