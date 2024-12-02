Helmuth Duckadam hayatını kaybetti! Devler Ligi finalinde 4 penaltı kurtarmıştı...

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Romanya futbolunun efsane isimlerinden Helmuth Duckadam, 65 yaşında hayatını kaydetti.

Steaua Bükreş'in unutulmaz file bekçisi olan Duckadam, 1986 Şampiyonlar Ligi (o dönemki ismiyle Şampiyon Kulüpler Kupası) finalinde Barcelona'ya karşı penaltılara giden maçta rakip oyuncuların kullandığı 4 penaltıyıda kurtarmış ve tarihe geçmişti.