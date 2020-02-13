Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni gizlice yapıldı

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmiş ve tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Trajik kazanın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Kobe Bryant ve Gigi için cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak konusu olmuştu. ABD basını Los Angeles Memorial Coliseum'da 80 bin kişinin katılacağı bir cenaze töreninin düzenleneceğini söylemişti ancak Los Angeles Emniyeti'ne yansıyan kayıtlarda farklı bir durum ortaya çıktı.

NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gigi gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Los Angeles Emniyeti'ndeki kayıtlara göre; Bryant ailesi, 7 Şubat'ta gerçekleştirdikleri cenaze işlemi ile Kobe ve Gianna ile vedalaştı.

Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Corona Del Mar Kasabası'nda yer alan bir mezarlıktan ebedi yolculuğuna uğurlanan Kobe Bryant, cenaze kaydında ''Yazar, prodüktör ve sporcu'' olarak yer aldı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Kobe Bryant'ı andı. 163 katla dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin fotoğrafları yansıtılmıştı.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği Staples Center'da resmi bir tören düzenlenecek.