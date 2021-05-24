Hekimoğlu Trabzon Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hekimoğlu Trabzon Kocaelispor maçı ile Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. Play-off yarı final rövanş maçları öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Hekimoğlu Trabzon Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak.
HEKİMOĞLU TRABZON KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yarı final mücadelesinin ilk maçı Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Mücadele Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.