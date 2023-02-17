Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Heiko Vogel: 'Trabzonspor bizi cezalandırdı'

Güncelleme Tarihi:

#Basel#Vogel#Trabzonspor
Heiko Vogel: Trabzonspor bizi cezalandırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 00:37

Basel Sportif Direktör Heiko Vogel, Trabzonspor maçının ardından, "İlk yarıda bir iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı" dedi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Basel Sportif Direktör Heiko Vogel, “Futbolun aslında sadece 90 dakika içerisinde olmadı. Bunun tabii çevresel etkileri de oldu. Tabii konsantrasyon anlamında da her iki takım açısından da herhangi bir tamamen konsantre bir maç olmadığına dolayı genel anlamda oynadık ve bitti. Trabzonspor zaten bu sene Avrupa Ligi'nden beri iç sahada oynadığı bütün maçları kazanmakla berber zaten iç sahada ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bunun da zaten bilincindeydik. İlk yarıda bir iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlup ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, bunu önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz. Tamamen burada oyuncu bazında bakmayalım ama taktiksel anlamda bu oyuncularla başlamamayı tercih ettim. Herhangi bir şekilde başka bir amacım yoktu” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basel#Vogel#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem