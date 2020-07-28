Hedefi "ikincilik" olarak belirleyen Atalanta, Parma deplasmanında! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

PARMA

- Orta sıralarda ve iddiasız olarak seyreden Parma, son 2 lig maçından 6 puan çıkarttı.

- Atalanta çıkışlı, sezona Parma'da kiralık olarak başlayan ve müthiş çıkışı sonrası Juventus'un bonservisini alıp sezon sonuna kadar Parma'da kalmasına izin verdiği Dejan Kulusevski, son 2 galibiyette atılan 4 golün 3'üne (2 gol - 1 asist) imzasını bıraktı.

- Salgın arasından döndükten sonra Parma'nın çıktığı Genoa deplasmanında 3 gol ve 1 asistle adeta parmak ısırtan Andreas Cornelius sakat. Orta sahadan Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella da sakat.

- Bu 4 ismin yokluğunda "Jasmin Kurtic, Gaston Brugman & Juraj Kucka" orta üçlüsünü görmeyi bekliyoruz.

ATALANTA

- Atalanta'da hücuma bu sezon ciddi katkılar veren Josip Ilicic sakat, savunmanın önemli parçalarından Rafael Toloi cezalı. Toloi'nin yerine sağ stoperde Bosko Sutalo'yu izleyeceğiz.

- TD Gian Piero Gasperini; "Şampiyonlar Ligi bileti aldık ve ligde zirveyi kaptırdık. Aklımızın iyice PSG maçına kaydığı bir gerçek ancak ligi ikinci sırada bitirme hedefimizden de şaşmadık..." açıklamasını yaptı.

- Ufak bir rotasyon beklenebilir fakat Gasperini'nin açıklamalarına bakılırsa ligde kalan 2 maça takım, PSG karşılaşmasına hazırlık gözüyle bakacak ve çeşitli taktiksel denemeler, oyuncuların kendini çok zorlamamasını bekleyebiliriz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Parma'nın ligdeki son 10 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Atalanta ligdeki son 16 maçını kaybetmedi. (12 galibiyet - 4 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 3 maç "handikaplı" Atalanta galibiyetiyle sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atalanta Kazanır" oldu!

%24'lük kesim Gasperini'nin öğrencilerine güveniyor...

%22'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

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Parma'nın genç yıldızı Dejan Kulusevski'nin Atalanta günleri! İzleyelim...