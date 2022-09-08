Canlı Anlatım: Hearts Başakşehir maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Heats ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Hearts: 0

Başakşehir: 1

Goller: 26' Hasan Ali

İLK 11'LER

Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka

HEARTS İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hearts İstanbul Başakşehir maçı saat 19:45'te başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

HEARTS

UEFA Avrupa Ligi play-off elemelerinde FC Zürich'e diş geçiremeyen Hearts'ın hücumdaki değerli isimlerinden Liam Boyce sakat.

Transferin son gününde Wigan'dan Stephen Humphrys kiralandı ve Boyce liste dışı bırakıldı. Uzun süre sahalara dönmesi beklenmiyor... Boyce'un yokluğunda tüm gözler Lawrence Shankland üzerinde olacak.

TD Robbie Neilson'la Dundee United günlerinde beraber olan İskoç forvet, başarısız sayılabilecek bir Belçika macerası yaşadıktan sonra ülkesine Hearts ile döndü. Şu ana kadar oynadığı 9 resmi maça 5 gol katkısı (4 gol - 1 asist) sığdırdı.

Orta alandan Jorge Grant cezalı, bir diğer yeni transfer Kye Rowles (stoper) sakat. Son lig maçını kaçıran sağ bek Nathanial Atkinson ile son 3 lig maçını kaçıran Craig Halkett'ın durumları maç saati netlik kazanacak.

Rowles da en az Boyce kadar önemli eksik...

Halkett da yetişmezse stoperde "Lewis Neilson & Stephen Kingsley" ikilisini görebiliriz. İkisinin de orijini stoper değil!

BAŞAKŞEHİR

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Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir ise, Avrupa macerasında 3 eleme 6 karşılaşma geride bıraktı ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

Yeni transferlerden Philippe Keny ve tecrübeli stoper Alexandru Epureanu, UEFA'ya verilen listede yer almadı.

Bir diğer yeni transfer Mesut Özil sakatlığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Ahmed Touba, Lucas Biglia, Bertrand Traore, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz gibi takıma bu sezon katılan isimler TD Emre Belözoğlu şans verirse oynayacak durumda...

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Savunmanın ortasında "Duarte & Ndayishimiye" ikilisini, hücum merkezinde Stefano Okaka'yı izleyeceğiz.