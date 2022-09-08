Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Hearts Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Hearts#İstanbul Başakşehir
Canlı Anlatım: Hearts Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 18:50

Hearts ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Heats ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Hearts: 0

Başakşehir: 1

Goller: 26' Hasan Ali

İLK 11'LER

Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka

HEARTS İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hearts İstanbul Başakşehir maçı saat 19:45'te başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

HEARTS

UEFA Avrupa Ligi play-off elemelerinde FC Zürich'e diş geçiremeyen Hearts'ın hücumdaki değerli isimlerinden Liam Boyce sakat.
Transferin son gününde Wigan'dan Stephen Humphrys kiralandı ve Boyce liste dışı bırakıldı. Uzun süre sahalara dönmesi beklenmiyor... Boyce'un yokluğunda tüm gözler Lawrence Shankland üzerinde olacak.
TD Robbie Neilson'la Dundee United günlerinde beraber olan İskoç forvet, başarısız sayılabilecek bir Belçika macerası yaşadıktan sonra ülkesine Hearts ile döndü. Şu ana kadar oynadığı 9 resmi maça 5 gol katkısı (4 gol - 1 asist) sığdırdı. 
Orta alandan Jorge Grant cezalı, bir diğer yeni transfer Kye Rowles (stoper) sakat. Son lig maçını kaçıran sağ bek Nathanial Atkinson ile son 3 lig maçını kaçıran Craig Halkett'ın durumları maç saati netlik kazanacak.
Rowles da en az Boyce kadar önemli eksik...
Halkett da yetişmezse stoperde "Lewis Neilson & Stephen Kingsley" ikilisini görebiliriz. İkisinin de orijini stoper değil!

BAŞAKŞEHİR

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir ise, Avrupa macerasında 3 eleme 6 karşılaşma geride bıraktı ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

Yeni transferlerden Philippe Keny ve tecrübeli stoper Alexandru Epureanu, UEFA'ya verilen listede yer almadı.
Bir diğer yeni transfer Mesut Özil sakatlığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Ahmed Touba, Lucas Biglia, Bertrand Traore, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz gibi takıma bu sezon katılan isimler TD Emre Belözoğlu şans verirse oynayacak durumda...

Haberin Devamı

Savunmanın ortasında "Duarte & Ndayishimiye" ikilisini, hücum merkezinde Stefano Okaka'yı izleyeceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Hearts#İstanbul Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam