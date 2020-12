Hearthstone oyuncu geri dönüşlerini değerlendirdi

Hearthstone topluluğunda haftalarca süren hayal kırıklığı ve şikâyetlerden sonra Blizzard Entertainment, Pazartesi öğleden sonra oyuncuların oyun içi kozmetik ve içeriklerin kilidini açmak için kullanabilecekleri güncellenmiş ödül ilerlemesini nasıl değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Resmi site üstünden yapılan açıklamada Hearthstone’un oyun direktörü Ben Lee, oyuncuların şikâyetlerinin ve geri dönüşlerinin farkında olduklarını, geliştirici ekiplerinin güncellenmiş ilerleme sistemini değiştirmek ve iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.

“Niyetimiz, oyuncularımıza önceki sistemden daha fazla ödül ve daha iyi bir ilerleme deneyimi sağlamaktı ve hâlâ aynı şey için uğraşıyoruz. Sistemle ilgili yaptığımız ilk değişikliğin hedeflediğimiz noktalardan bazılarını kaçırmış olmasından dolayı özür diliyoruz.”

Takımın kıdemli oyun tasarımcılarından Alec Dawson, gelecek hafta gelmesi beklenen güncellemeyle oyuncuların isteklerinin oyuna yavaş yavaş ekleneceğini söyledi. Bu değişiklikler arasında bazı günlük/haftalık görevlerin zorluğunun düşürülmesi, Tavern Pass’i tamamlamak için gerekli deneyim puanının %20 düşürülmesi ve Ödül Alanında kazanılan avantajlardan bazılarını yeniden tasarlanması yer alıyor. Ayrıca oyuncular, Darkmoon Faire kart paketlerinde ek bir bonus olarak 500 Altın ve beş Madness ile ödüllendirilecek.

