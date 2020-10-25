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Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Hearthstone: Madness at the Darkmoon Faire duyuruldu

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Hearthstone: Madness at the Darkmoon Faire duyuruldu
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Blizzard Entertainment, yeni Hearthstone genişleme paketini duyurdu: Madness at the Darkmoon Faire

17 Kasım’da oyunun severleriyle buluşacak genişleme paketiyle oyuncular yeniden Old Gods Artifacts’lerinden faydalanabilecekler. 135 yeni kartın yanı sıra, yeni bir düello modu ve Darkmoon Faire hikayesini anlatan yeni bir Story modu da bu paketle birlikte oyuna gelecek yeniliklerden.

Bir Hearthstone eklenti paketi geleneği olarak bu eklenti paketi Madness at the Darkmoon Faire’in ana kelimesi belirlendi. Bu paketin ana kelimesi ve mekanikleri genel olarak tanımlayan teması olarak ‘corrupt’ (bozuk, mahvetmek, yozlaşmış) seçildi. Oyuncular bu eklenti paketiyle oyuna gelen kartların arasından Corrupt etkisine sahip olan kartlara yönelebilecekler. Bu kartlar, kendilerinden daha yüksek bedele sahip olan bir kart oynandığında önemli ölçüde güçleniyor.

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