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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Macura'yı transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li JP Macura'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon NBA-G Ligi Canton Charge takımında forma giyen 25 yaşındaki kısa forvet JP Macura ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Öte yandan yeni transfer JP Macura'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
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