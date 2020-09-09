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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 00:26 | Son Güncelleme:

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Macura'yı transfer etti

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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Macura'yı transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li JP Macura'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon NBA-G Ligi Canton Charge takımında forma giyen 25 yaşındaki kısa forvet JP Macura ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Öte yandan yeni transfer JP Macura'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABDli Macurayı transfer etti

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